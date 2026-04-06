無印良品は4月8日から、便利に使える「置いても使える 充電式クリップファン」「置いても使える 充電式クリップファン ミニ」の2モデルを順次発売する。カラーはブラックとホワイトの2色展開。●選べる2サイズ ミニサイズは傘やベビーカーにはさんで使える新製品は置いても使える充電式のクリップファン。通常サイズは、置く、はさむ、つるすの3WAYで使用でき、角度や風量調整タイマー機能がついている。クリップの裏面にあ