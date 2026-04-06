17年ぶりに世界大会で勝利した’23 年バスケＷ杯バスケが意外に人気アリ熱烈なファンならクギづけとなるのは当然だろう。世界大会では実に17年ぶりの勝利。しかもワールドカップ（Ｗ杯）では初めて、ヨーロッパ代表からあげた白星だったのだから――。98対88で日本がフィンランドを下した、’23年８月のバスケットボールＷ杯男子の一戦についてである。フィンランド戦は沖縄で行われ、日本は地元の大声援の後押しもあり歴史的勝利