人気YouTuberのヒカキン（36）が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新商品「ONICHA」を発売することを発表した。 【写真】ヒカキンが発表した「ONICHA」のデザイン ヒカキンに関しては、3月ごろから重大な報告があることをほのめかしていた。さらに3月31日には「お騒がせしてしまい、申し訳ありません。本件は、4月5日(日)昼12:00にHikakinTVでお話しさせてください。もう少しだけ待っていてください」という文字だけが表