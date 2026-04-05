[4.5 オランダ・エールディビジ第29節](クラス・スタディオン)※21:30開始<出場メンバー>[フォレンダム]先発GK 1 K. van OevelenDF 3 M. AmevorDF 5 P. UgwuDF 20 N. VerschurenDF 32 Y. LeliendalMF 8 G. YahMF 11 A. OehlersMF 17 J. IdehoMF 40 R. van CruijsenMF 99 アンソニー デスコットFW 10 B. Kuwas控えGK 16 R. SteurGK 22 D. VlakDF 14 A. MeijersDF 25 L. BlondeauMF 4 ジュニーニョ バクーナMF 6 A. PlatMF 18