フォレンダムvsフェイエノールト スタメン発表
[4.5 オランダ・エールディビジ第29節](クラス・スタディオン)
※21:30開始
<出場メンバー>
[フォレンダム]
先発
GK 1 K. van Oevelen
DF 3 M. Amevor
DF 5 P. Ugwu
DF 20 N. Verschuren
DF 32 Y. Leliendal
MF 8 G. Yah
MF 11 A. Oehlers
MF 17 J. Ideho
MF 40 R. van Cruijsen
MF 99 アンソニー デスコット
FW 10 B. Kuwas
控え
GK 16 R. Steur
GK 22 D. Vlak
DF 14 A. Meijers
DF 25 L. Blondeau
MF 4 ジュニーニョ バクーナ
MF 6 A. Plat
MF 18 N. Bukala
MF 27 M. Mau-Asam
FW 7 O. Kökçü
FW 9 H. Veerman
FW 21 ロベルト・ミューレン
FW 29 B. Pauwels
監督
クライスリック
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 20 M. Deijl
DF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 19 ラヒーム・スターリング
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 44 T. van den Elshout
MF 79 I. Grootfaam
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
FW 68 J. Zinhagel
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※21:30開始
<出場メンバー>
[フォレンダム]
先発
GK 1 K. van Oevelen
DF 3 M. Amevor
DF 5 P. Ugwu
DF 20 N. Verschuren
DF 32 Y. Leliendal
MF 8 G. Yah
MF 11 A. Oehlers
MF 17 J. Ideho
MF 40 R. van Cruijsen
MF 99 アンソニー デスコット
控え
GK 16 R. Steur
GK 22 D. Vlak
DF 14 A. Meijers
DF 25 L. Blondeau
MF 4 ジュニーニョ バクーナ
MF 6 A. Plat
MF 18 N. Bukala
MF 27 M. Mau-Asam
FW 7 O. Kökçü
FW 9 H. Veerman
FW 21 ロベルト・ミューレン
FW 29 B. Pauwels
監督
クライスリック
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 20 M. Deijl
DF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 19 ラヒーム・スターリング
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 44 T. van den Elshout
MF 79 I. Grootfaam
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
FW 68 J. Zinhagel
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります