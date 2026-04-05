[4.5 オランダ・エールディビジ第29節](クラス・スタディオン)

※21:30開始

<出場メンバー>

[フォレンダム]

先発

GK 1 K. van Oevelen

DF 3 M. Amevor

DF 5 P. Ugwu

DF 20 N. Verschuren

DF 32 Y. Leliendal

MF 8 G. Yah

MF 11 A. Oehlers

MF 17 J. Ideho

MF 40 R. van Cruijsen

MF 99 アンソニー デスコット

FW 10 B. Kuwas

控え

GK 16 R. Steur

GK 22 D. Vlak

DF 14 A. Meijers

DF 25 L. Blondeau

MF 4 ジュニーニョ バクーナ

MF 6 A. Plat

MF 18 N. Bukala

MF 27 M. Mau-Asam

FW 7 O. Kökçü

FW 9 H. Veerman

FW 21 ロベルト・ミューレン

FW 29 B. Pauwels

監督

クライスリック

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 20 M. Deijl

DF 24 タイス・クラーイエベルト

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 10 ルシアーノ・バレンテ

MF 28 ウサマ・タルガリン

FW 9 上田綺世

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 19 ラヒーム・スターリング

控え

GK 13 シュテファン・ベンダ

GK 39 リアム・ボシン

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 44 T. van den Elshout

MF 79 I. Grootfaam

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

FW 68 J. Zinhagel

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります