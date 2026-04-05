お笑いタレント・有吉弘行（51）が5日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し「嵐」のコンサートを鑑賞したと報告した。5月いっぱいで活動にピリオドを打ち、3月から全国でラストツアーを開催しているグループ。有吉は東京ドームで行われた公演を鑑賞したといい「めっちゃ良かったなぁ」と一言。また「ファンの人たち（の熱気も）も凄くてさ。これだけ一生懸命に応援してるのに、もうこれ