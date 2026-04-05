ＳＴＵ４８が５日、広島市内の上野学園ホールで３日間５公演の９周年コンサートを開催した。この日の夜公演ではマレーシアのクアラルンプールを拠点としたＫＬＰ４８に完全移籍していた甲斐心愛（２２）がＳＴＵ４８復帰後、初めてファンの前でパフォーマンス。異国で大きな成長を遂げた１期生が再び加わり、結成１０年目へ突入した。９周年を地元で盛り上げた。夜公演では甲斐がＫＬＰ４８から復帰後初ステージとして登場。「