【モデルプレス＝2026/04/05】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが4月5日、自身のInstagramを更新。お粥とおかずがずらりと並んだ食卓を公開した。【写真】LA在住の74歳女優「アイデアが流石」豪華な中華粥披露◆桃井かおり、豪華なお粥公開桃井は「本日お粥〜for u 日本粥で始まり、途中から蒸し鶏とパクチーで中華風！」と、味の変化を楽しむお粥の食卓を投稿。パクチー、梅干し、蒸し鶏、鮭フレークなど、