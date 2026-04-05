「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）広島がモンテロの劇的なサヨナラアーチで昨年から続く阪神戦の連敗を「８」で止めた。勝率５割に復帰したが、試合後にファンの注目はお立ち台に上がったフェリシアーノ通訳に集まった。モンテロが第一声で「アリガトウゴザイマス！」と日本語で答えると、隣にいたフェリシアーノ通訳が思わずニッコリ。さらに「サイコーデス！」と続け、手応えは？と問われると質問を通訳。返答