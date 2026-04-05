「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）

広島がモンテロの劇的なサヨナラアーチで昨年から続く阪神戦の連敗を「８」で止めた。勝率５割に復帰したが、試合後にファンの注目はお立ち台に上がったフェリシアーノ通訳に集まった。

モンテロが第一声で「アリガトウゴザイマス！」と日本語で答えると、隣にいたフェリシアーノ通訳が思わずニッコリ。さらに「サイコーデス！」と続け、手応えは？と問われると質問を通訳。返答は一言だったが「打った瞬間はホームランと思ってたのでよかったです」とフェリシアーノ通訳が長めのコメントをマイクで場内に伝えると、歓声がわき起こった。

「どんなアプローチで？」という質問には「なんか甘いボール狙ってて。何とか自分の好きなところにきて一発でとらえれれました」とやや噛み気味に通訳すると再びスタンドが沸いた。サヨナラ勝ちした時にしか登場しないピンク色のスライリーには「サイコーデス！」とモンテロ自ら笑顔で回答した。

チームは４連敗だったが？という問いに「もう本当に最初から連敗を止める気持ちで。連敗が止まってよかったです」と語り、最後は「みなさん、来週も一緒にガンバロウ。自分も一生懸命頑張る。勝つことができるように続けれるように頑張ります。応援、よろしく、お願いします」と緊張気味のフェリシアーノ通訳がややカタコトになってしまい、スタンドは大歓声に包まれた。

ファビアン、モンテロにとっては日本でのプレーに欠かせない存在となっているフェリシアーノ通訳。タイムスケジュールの管理などマネジャーとしての役割だけでなく、ＮＰＢの先輩として絶妙な声かけなど、異国の地でプレーする助っ人にとっては無くてはならない存在だ。

そんな関係性も知った上で、ファンも「フェリシアーノとかいう神通訳ｗ」「今季初のフェリシアーノ 変わってなくて安心した」「モンテロとファビアンの精神安定剤だから」「フェリシアーノ節炸裂のヒーローインタビューだったな」「フェリシアーノさんの通訳が相変わらず愛らしい」と沸いていた。