フェラーリ308 GTBへ匹敵した中間加速今でも、オペル・アスコナ 400の加速力に不満はない。新車時、0-100km/h加速を7.2秒でこなすと主張されたが、1981年のAUTOCARでは、6.5秒を計測している。約50km/hから100km/hの中間加速は、フェラーリ308 GTBへ匹敵した。【画像】グループ4のホモロゲ・ファミリーカーアスコナ 400同時期にラリーを走ったクルマたち全106枚5500rpmを過ぎると、コスワース・チューンでもエンジンは息苦し