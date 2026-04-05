昨年10月1日に開業したラグジュアリーホテル鈴鹿サーキットでF1日本グランプリ開催が週末に迫る3月25日水曜日、愛知県名古屋市の『エスパシオ・ナゴヤキャッスル』にて、『スクーデリア・フェラーリ・ナイトアウト2026@名古屋』が開催された。【画像】エスパシオ・ナゴヤキャッスルにて『スクーデリア・フェラーリ・ナイトアウト2026@名古屋』開催全55枚エスパシオ・ナゴヤキャッスルは昨年10月1日に開業したばかりのラグジュア