お笑いコンビ「三四郎」がパーソナリティーを務めるニッポン放送「三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO）」（金曜深夜3・00）が3日放送され、トヨタ自動車とのコラボコーナーが始まることが発表された。1月30日放送で、小宮浩信が同社の豊田章男会長を話題に出し、翌週以降も「オヤジ」と呼ぶノリを継続。2月27日放送に豊田氏がサプライズ電話出演し大きな話題となった。3月6日には同社が番組スポンサーとなり、そして、4月か