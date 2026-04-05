卓球の「ITTF男女ワールドカップ」は5日、マカオで男子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング8位の松島輝空（木下グループ）は同7位の林繇儒（台湾）と対戦。マッチカウント4ー3で勝利して、決勝進出を決めた。 ■“チームメイト対決”は緊迫の攻防に ステージ1から強さを見せてきた松島は、前日の準々決勝で世界ランキング2位のトルルス・モーレゴード（スウェーデ