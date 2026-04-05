卓球の「ITTF男女ワールドカップ」は5日、マカオで男子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング8位の松島輝空（木下グループ）は同7位の林繇儒（台湾）と対戦。マッチカウント4ー3で勝利して、決勝進出を決めた。

■“チームメイト対決”は緊迫の攻防に

ステージ1から強さを見せてきた松島は、前日の準々決勝で世界ランキング2位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）に4－0で圧勝。Tリーグの木下マイスター東京で共闘する林繇儒と決勝進出をかけて激突した。

第1ゲームは松島がサービスから連続ポイントを奪うが、3－2からサービスのトスの角度をめぐってフォルトを取られる。しかし、その後はミドルを鋭く突くなど立て直し、最後はサービスエースを決めて11－7で先取した。

第2ゲームは互いに点を取り合う中、林繇儒も両ハンドで強打を見せるが、松島も対応し5－5と接戦となる。しかし、中盤に連続ポイントで林繇儒が一気にリードを広げ、6－11でこのゲームを奪い、ゲームカウントを戻した。

第3ゲームもサービスやラリーの攻防が続く中、安定性を高めた林繇儒がわずかにリードするが、松島も鋭いカウンターを決めるなど6－6と追いつく。その後、サービス2本を得点につなげた松島がゲームポイントを握るも、林繇儒の粘りに遭い、デュースの末に10－12で逆転された。

第4ゲームも強打の応酬で5－5の立ち上がりとなる中、林繇儒がフォア前へのサービスを有効に使い松島を揺さぶる。松島も両ハンドの強打で9－9と追いつき、タイムアウトを要求。直後のサービス2本を得点につなげ、逆転して11－9でこのゲームをものにした。

第5ゲームは松島がサービス、レシーブともに取り切り4連続ポイントで流れをつかむ。その後もロングサーブを軸に林繇儒のフォア側を鋭く突くなど攻勢をかけ、11－5でこのゲームを奪い、ゲームカウントで逆転して王手をかけた。

第6ゲームは林繇儒がサービスの変化やチキータレシーブなどで松島から1－5とリードを奪う。松島はサービスに変化をつけるなど打開を試みるが、流れを止めることができない。2－11でこのゲームを奪われ、試合はフルゲームに突入した。

第7ゲームは松島が強烈なバックストレートを決めるなど4－2と先手を取る。その後もミドルを突いて5－2とリードを広げ、林繇儒がタイムアウトを要求。さらにロングサーブやバックでのレシーブでポイントを重ね、マッチポイントを握る。最後は11－6でこのゲームを奪い、林繇儒から初勝利をつかんだ。

松島は2019年大会で銀メダルに輝いた張本智和（トヨタ自動車）以来となる決勝進出を果たした。決勝では王楚欽（中国）とウーゴ・カルデラノ（ブラジル）の勝者と対戦する。