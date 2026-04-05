Original Love・田島貴男が、韓国インディーシーンのバンド・CADEJO（カデホ）とのコラボレーションEP「From a South Island」を4月8日(水)に配信リリースすることが決定した。今作はOriginal Loveにとってアニバーサリーイヤーの第2弾作品。2月25日にアニバーサリーイヤー第1弾シングル「ワイルド・ヒューマニティー」を配信リリースしたのち、間髪開けず、2024年の済州島のステージ上で出逢ったCADEJOと4曲のレコーディングを敢