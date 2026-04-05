Original Love・田島貴男が、韓国インディーシーンのバンド・CADEJO（カデホ）とのコラボレーションEP「From a South Island」を4月8日(水)に配信リリースすることが決定した。

今作はOriginal Loveにとってアニバーサリーイヤーの第2弾作品。2月25日にアニバーサリーイヤー第1弾シングル「ワイルド・ヒューマニティー」を配信リリースしたのち、間髪開けず、2024年の済州島のステージ上で出逢ったCADEJOと4曲のレコーディングを敢行し、5月にアジアを代表するフェスである＜SEOUL JAZZ FESTIVAL＞へ「Original Love＆CADEJO」としての出演も決定したため、EPとして緊急リリースすることとなった。

EPは、田島貴男とCADEJOの3人（テフン、ジェホ、ダビン）の4人で楽曲を制作、レコーディングは1月に韓国 春川で行われた。ミックスエンジニアには内田直之を起用しグルーヴを最大化した聴覚に豊かに訴えるサウンドスケープを実現した作品となっている。

Original Loveは、2026年11月23日(月・祝)にキャリア初となる日本武道館公演＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞を開催する。また、前哨戦となる全国6ヶ所でのバンドツアー＜センス・オブ・ワンダー＞の開催も発表されている。

■Original Love & CADEJO

■EP「From a South Island」

2026年4月8日 (水) 配信リリース

https://jvcmusic.lnk.to/FromaSouthIsland 1​. 3000

2​. Groove God’s Love

3​. Naruhodo

4​. Thinking Softly

◾️＜The 18th Seoul Jazz Festival 2026＞ 日程：5月22日（金）〜24日（日）* Original Love & CADEJOは22日（金）に出演

会場：韓国・ソウル オリンピック公園

オフィシャルサイト：http://www.www.seouljazz.co.kr/

■＜Original Love Tour 2026「センス・オブ・ワンダー」＞ 【札幌】

日程：2026年5月24日(日)

会場：Zepp Sapporo

開場 16:15 / 開演 17:00 (ドリンク代別)

お問い合わせ：SMASH EAST 011-261-5569 【横浜】

日程：2026年5月30日(土)

会場：関内ホール 大ホール

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 【福岡】

日程：2026年6月21日(日)

会場：Zepp Fukuoka

開場 16:15 / 開演 17:00 (ドリンク代別)

お問い合わせ：BEA 092-712-4221 【大阪】

日程：2026年6月27日(土)

会場：Zepp Namba

開場 17:00 / 開演 18:00 (ドリンク代別)

お問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569 【名古屋】

日程：2026年6月28日(日)

会場：Zepp Nagoya

開場 16:30 / 開演 17:30 (ドリンク代別)

お問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6041 【東京】

日程：2026年7月11日(土)

会場：昭和女子大学人見記念講堂

開場 16:30 / 開演 17:30

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ チケット料金

全席指定 8,000円（税込）

◾️＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞ 日程：2026年11月23日（月・祝）

会場：日本武道館

開場 16:00 / 開演 17:00 / 終演 20:00（予定） ▼Band Member

田島貴男（Vo, G）、佐野康夫（Dr）、小松秀行（B）、河合代介（Organ）、木暮晋也（G）、真城めぐみ（Chorus）、Special Guestあり ▼チケット料金

全席指定 11,000円（税込）

＜武道館最終先行（抽選）3/22(日) 23:59まで各プレイガイドで受付中＞

3/28（土）10:00〜 各プレイガイドで一般発売開始

※未就学児入場不可

※お一人様4枚まで購入可能



主催：Original Love 35周年実行委員会

後援：J-WAVE



お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◾️＜Original Love Tour 2026「センス・オブ・ワンダー」＞ 2026年

5月24日（日）北海道・Zepp Sapporo

開場 16:15 / 開演 17:00 （ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH EAST 011-261-5569



5月30日（土）神奈川・関内ホール 大ホール

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



6月21日（日）福岡・Zepp Fukuoka

開場 16:15 / 開演 17:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：BEA 092-712-4221 6月27日（土）大阪・Zepp Namba

開場 17:00 / 開演 18:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569



6月28日（日）愛知・Zepp Nagoya

開場 16:30 / 開演 17:30（ドリンク代別）

お問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6041



7月11日（土）東京・昭和女子大学人見記念講堂

開場 16:30 / 開演 17:30

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ ▼チケット料金

全席指定 8.000円（税込）

＜各プレイガイドでチケット一般発売中＞

※未就学児入場不可

※お一人様4枚まで購入可能 主催：Wonderful World

制作：SMASH