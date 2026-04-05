ジェームズ・キャメロン監督によるSF超大作、『アバター』第4作・第5作の公開スケジュールが変更される可能性が出てきた。 2009年『アバター』に始まった本シリーズは全5部作構想で、『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（2025）が製作され、いずれも大ヒットを記録。第4作は2029年12月21日、第5作は2031年1