チャンネル登録者数279万超のYouTuber「ばんばんざい」が、2026年3月30日にチャンネルを更新。今後について報告した。「全部を全部発信するのも迷惑とかかかるかなと思って」ばんばんざいは、ぎしさんとみゆさんによる男女2人組YouTuber。週4日の動画公開を続けてきたが、2026年2月11日にチャンネルを更新してから、動画がアップされていなかった。3月30日の動画では、ぎしさんが「しっかりした報告ができていない中で、突然ばんば