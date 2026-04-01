チャンネル登録者数279万超のYouTuber「ばんばんざい」が、2026年3月30日にチャンネルを更新。今後について報告した。

「全部を全部発信するのも迷惑とかかかるかなと思って」

ばんばんざいは、ぎしさんとみゆさんによる男女2人組YouTuber。週4日の動画公開を続けてきたが、2026年2月11日にチャンネルを更新してから、動画がアップされていなかった。

3月30日の動画では、ぎしさんが「しっかりした報告ができていない中で、突然ばんばんざいの動画が止まってしまって、いつも応援してくれているファンの皆様、そして関係者の皆様、本当にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と切り出し、みゆさんと揃って頭を下げた。

チャンネル更新が止まっていた理由は、「前までお世話になっていた事務所を辞めて、その引き継ぎにちょっと時間がかかってしまいました」。トラブルがあったわけではなく、円満な退所だったという。

今後については、ぎしさんが「皆さん正直、解散するんじゃないかって思ったと思う」としつつ、「僕らもYouTubeを続けていきたい」「新しい事務所で、YouTubeを今日から再開させていただきます」と明言した。

ファンからは、「復活いつですか？」というメッセージが多く届いていたという。ぎしさんは「ちゃんとした話し合いが決まりきってなかったから、俺らも全部を全部発信するのも迷惑とかかかるかなと思って」と、詳細を語ってこなかった理由を説明した。