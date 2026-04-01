パリ五輪団体総合金メダル体操男子でパリ五輪の団体総合金メダルを獲得した萱和磨が1日、体操界初のプロチーム「ハヤブサS.C.」とプロ契約を結んだことをSNSで発表した。萱は前日にセントラルスポーツを退職することを明かしていた。萱は1日、自身のインスタグラムを更新。「本日より、プロ体操選手として新たな一歩を踏み出しました。体操界初のプロチーム『ハヤブサS.C.』とプロ契約をさせていただきました。自分にとって大