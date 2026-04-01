選抜で見つけた「隠れ逸材」たち（後編）前編：荒木雅博の教えを体現した遊撃手、三拍子揃う捕手、14球で流れを変えた右腕はこちら＞＞今大会はスター選手だけでなく、プレーの細部に光る"原石"たちの存在も際立った。強肩強打の捕手、驚異的な身体能力を誇る外野手、そして大物の風格を漂わせる若き司令塔──。甲子園の舞台で見つけた、将来が楽しみな逸材たちを紹介したい。近江の強肩捕手・杉本将吾photo by Ryuki Matsuha