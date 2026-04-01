高さ１０メートルに設置された台からプールにジャンプし、技の美しさを競う飛び込み競技。宙返りやひねりの伴うダイナミックな技をしても、なぜ水しぶきがほとんど上がらないのか。その秘密を明かす。飛び込み競技を見る上で、よく出てくる単語がノースプラッシュ。水しぶきがほとんど立たない美しい入水のことで、聞いたことがある人もいるのではないだろうか。テレビで放送される国際大会では、選手たちは当たり前のようにノ