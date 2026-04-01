神戸市と台湾の桃園市は、市民レベルでの文化交流を深めようと、指定文化施設の入場料を相互に無料とするキャンペーンを4月1日から開始した。神戸観光局と桃園市政府観光旅遊局が共同で実施するもので、期間は2027年3月31日までの1年間。神戸空港の国際化を契機に、観光と文化の双方向交流を一層促進するねらいだ。桃園市内の様子対象となるのは、神戸市民向けに桃園市内の「桃園市児童美術館」と「横山書法芸術館」、桃園市民