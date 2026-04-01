コスモエコパワーはこのほど、セゾンテクノロジーとコーポレートPPAを締結した。2026年4月1日から、データセンターで使用する電力に活用する。同件のバーチャルPPAのイメージ○■風力発電由来のグリーン電力利用で再エネ導入率100%達成今回のPPAは、コスモエコパワーが運営する会津若松ウィンドファームから供給される風力発電由来のグリーン電力が対象。会津若松ウィンドファームは地域と共生しながら風力資源を最大限に活用し、