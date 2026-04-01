lotsful Companyは3月25日、四半期ごとに実施している「副業に関する定点調査」の結果を発表した。調査は2月2日〜8日、全国の20〜40歳代の会社員667名を対象にインターネットで行われた。副業経験者の出現率推移副業の実施率の推移を見ると、直近半年間で副業を「実施した」と回答した人は41.0%と、前年同月比で2.4ポイント増加。今後半年間の副業意向については、「副業を実施するつもり」と回答した人は48.3%と、前回調査(51.8%)