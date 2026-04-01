現地３月31日に行なわれた国際親善試合で、イングランド代表は日本代表とウェンブリー・スタジアムで対戦した。フィル・フォーデンを４−２−３−１の最前線に置く“ゼロトップ”の形で臨んだイングランドは、立ち上がりからボールを握るも得点を奪えない。すると23分にカウンターから先制を許す。後半は高さを活かしたパワープレーで猛攻を仕掛けたが、最後まで得点を奪えず。０−１の敗戦を喫した。 この結果を受け