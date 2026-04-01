◇2026年W杯欧州プレーオフC組決勝トルコ1―0コソボ（2026年3月31日コソボ・プリシュティナ）トルコが6大会ぶり3度目のW杯出場を決めた。欧州プレーオフ（PO）C組決勝で敵地でコソボに1―0で競り勝った。後半8分にFWケレム（フェネルバフチェ）が挙げたゴールを守り切った。3位に躍進した2002年W杯日韓大会以来の出場権獲得。欧州選手権では08年に3位に入ったが、その後は主要国際大会で予選敗退を含めて苦戦が続い