第９８回選抜高校野球大会で８強入りした山梨学院の菰田陽生主将（３年）が、３０日までに大阪市内で左手首の手術を受けていたことが３１日、分かった。チームは現在休養中で４月２日から夏に向けて練習を再開し、菰田も早ければそこから参加する予定だ。夏までには間に合う見通しで、医師の指示通り慎重にリハビリを進めていく。今秋ドラフト上位候補の二刀流にアクシデントが起こったのは３月２２日の長崎日大との初戦だった