1995年ごろ、雑貨の展示会の会場に立つ田中仁さんジンズホールディングスは眼鏡チェーン「JINS（ジンズ）」の持ち株会社。会長兼最高経営責任者（CEO）の田中仁さんが1988年、前橋市に服飾雑貨製造卸「ジェイアイエヌ」を設立したのが始まり。（共同通信＝浜谷栄彦記者）田中さんは2000年に友人と韓国を旅行し、眼鏡が当時の日本よりも安い数千円で売られていることに友人が驚くのを見た。低価格帯の眼鏡の製造販売に乗り出す