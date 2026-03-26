日本代表は31日、キリンワールドチャレンジでイングランド代表と対戦する。午後7時45分(日本時間4月1日午前3時45分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、日本側が警戒していたエースのFWハリー・ケイン(バイエルン)がまさかのメンバー外。ストライカー不在の“0トップ”布陣で日本戦に臨む形となった。2列目やウイングを主戦場とするFWフィル・フォーデン(マンチェスター・C)、MFモーガン・ロジャース(アスト