ケインがまさかのメンバー外! イングランド代表スタメン発表、日本戦は“0トップ”布陣に
日本代表は31日、キリンワールドチャレンジでイングランド代表と対戦する。午後7時45分(日本時間4月1日午前3時45分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、日本側が警戒していたエースのFWハリー・ケイン(バイエルン)がまさかのメンバー外。ストライカー不在の“0トップ”布陣で日本戦に臨む形となった。
2列目やウイングを主戦場とするFWフィル・フォーデン(マンチェスター・C)、MFモーガン・ロジャース(アストン・ビラ)、FWコール・パーマー(チェルシー)、FWアンソニー・ゴードン(ニューカッスル)が起用されており、いずれかが最前線を担うとみられる。
なお、負傷が報じられていたMFジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)はベンチ入りしている。
<出場メンバー>
[イングランド代表]
▽先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
DF 2 エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
DF 3 ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
DF 5 マーク・グエヒ(マンチェスター・C、Cap)
DF 12 ベン・ホワイト(アーセナル)
MF 4 エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
MF 8 コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
MF 9 フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
MF 15 モーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)
FW 7 コール・パーマー(チェルシー)
FW 14 アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
▽控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
GK 22 ジェームズ・トラッフォード(マンチェスター・C)
GK 23 ジェイソン・スティール(ブライトン)
DF 6 ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)
DF 17 ダン・バーン(ニューカッスル)
DF 24 ジェド・スペンス(トッテナム)
DF 25 ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
DF 26 ルイス・ホール(ニューカッスル)
MF 10 ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
MF 21 ジェームズ・ガーナー(エバートン)
FW 11 マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
FW 18 ドミニク・ソランケ(トッテナム)
FW 19 ハービー・バーンズ(ニューカッスル)
FW 20 ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
(取材・文 竹内達也)
2列目やウイングを主戦場とするFWフィル・フォーデン(マンチェスター・C)、MFモーガン・ロジャース(アストン・ビラ)、FWコール・パーマー(チェルシー)、FWアンソニー・ゴードン(ニューカッスル)が起用されており、いずれかが最前線を担うとみられる。
<出場メンバー>
[イングランド代表]
▽先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
DF 2 エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
DF 3 ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
DF 5 マーク・グエヒ(マンチェスター・C、Cap)
DF 12 ベン・ホワイト(アーセナル)
MF 4 エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
MF 8 コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
MF 9 フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
MF 15 モーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)
FW 7 コール・パーマー(チェルシー)
FW 14 アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
▽控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
GK 22 ジェームズ・トラッフォード(マンチェスター・C)
GK 23 ジェイソン・スティール(ブライトン)
DF 6 ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)
DF 17 ダン・バーン(ニューカッスル)
DF 24 ジェド・スペンス(トッテナム)
DF 25 ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
DF 26 ルイス・ホール(ニューカッスル)
MF 10 ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
MF 21 ジェームズ・ガーナー(エバートン)
FW 11 マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
FW 18 ドミニク・ソランケ(トッテナム)
FW 19 ハービー・バーンズ(ニューカッスル)
FW 20 ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
(取材・文 竹内達也)