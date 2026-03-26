　日本代表は31日、キリンワールドチャレンジでイングランド代表と対戦する。午後7時45分(日本時間4月1日午前3時45分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、日本側が警戒していたエースのFWハリー・ケイン(バイエルン)がまさかのメンバー外。ストライカー不在の“0トップ”布陣で日本戦に臨む形となった。

　2列目やウイングを主戦場とするFWフィル・フォーデン(マンチェスター・C)、MFモーガン・ロジャース(アストン・ビラ)、FWコール・パーマー(チェルシー)、FWアンソニー・ゴードン(ニューカッスル)が起用されており、いずれかが最前線を担うとみられる。

　なお、負傷が報じられていたMFジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)はベンチ入りしている。

<出場メンバー>

[イングランド代表]

▽先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード(エバートン)

DF 2 エズリ・コンサ(アストン・ビラ)

DF 3 ニコ・オライリー(マンチェスター・C)

DF 5 マーク・グエヒ(マンチェスター・C、Cap)

DF 12 ベン・ホワイト(アーセナル)

MF 4 エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)

MF 8 コビー・メイヌー(マンチェスター・U)

MF 9 フィル・フォーデン(マンチェスター・C)

MF 15 モーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)

FW 7 コール・パーマー(チェルシー)

FW 14 アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)

▽控え

GK 13 ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)

GK 22 ジェームズ・トラッフォード(マンチェスター・C)

GK 23 ジェイソン・スティール(ブライトン)

DF 6 ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)

DF 17 ダン・バーン(ニューカッスル)

DF 24 ジェド・スペンス(トッテナム)

DF 25 ティノ・リブラメント(ニューカッスル)

DF 26 ルイス・ホール(ニューカッスル)

MF 10 ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)

MF 21 ジェームズ・ガーナー(エバートン)

FW 11 マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)

FW 18 ドミニク・ソランケ(トッテナム)

FW 19 ハービー・バーンズ(ニューカッスル)

FW 20 ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)

(取材・文　竹内達也)