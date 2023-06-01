【「リブレ×コミックシーモア モアリブレ2026」キャンペーン】 開催期間：4月1日～4月30日23時59分 【拡大画像へ】 NTTソルマーレは、リブレ×コミックシーモアのコラボキャンペーン「リブレ×コミックシーモア モアリブレ2026」を4月1日から4月30日23時59分まで開催する。 本キャンペーンの期間中にリブレ作品を5冊以上購入すると、リ