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NTTソルマーレは、リブレ×コミックシーモアのコラボキャンペーン「リブレ×コミックシーモア モアリブレ2026」を4月1日から4月30日23時59分まで開催する。

本キャンペーンの期間中にリブレ作品を5冊以上購入すると、リブレ作品で使える「1冊50％OFFクーポン」が後日配付される。

また、レビューを投稿するとシーモアポイント10ptがもらえる「モアリブレ2026 新作応援レビューキャンペーン」や、いちかわ壱氏、楢島さち氏、ねこ田米蔵氏の複製イラスト＆転写シールが当たるプレゼントキャンペーンなど複数のキャンペーンも同時開催される。

主な対象作品は、BL作品では「ケーキ・ドッグ・カラメリゼ」や「となりの同期の恋愛事情」など、TL作品では「貞潔騎士サマと初々えっち ～閨事ご指導できかねます！」、「生贄娘の壮大なる夫育成譚」など、少女・女性向けでは「公爵家は義兄が継げばいい ～ポンコツ令嬢の悪女計画～」、「愛が重すぎる小谷くんは、絶対に彼女を逃さない」など。

詳細はキャンペーンページで確認してほしい。

□キャンペーンページ

モアリブレ2026 新作応援レビューキャンペーン

開催期間：4月1日0時～4月30日23時59分

期間中に新しく投稿いただいた対象作品のレビュー1件につき、シーモアポイント10ptをプレゼントする。

□キャンペーンページ

複製イラスト＆転写シールプレゼント

開催期間：4月1日0時～4月30日23時59分

期間中にリブレ作品を5冊以上購入し、キャンペーンページに表示している希望グッズのボタンより応募した人の中から抽選で合計93名に「サイレントノイズ」、「コスメティック・プレイラバー」、「酷くしないで」の複製原画や転写シールをプレゼント。

□キャンペーンページ

シーモアスタッフオススメ作品試し読み小冊子配信キャンペーン

開催期間：4月1日0時～4月30日23時59分

「モアリブレ」作品の中からシーモアスタッフが必見のBL作品を熱く紹介するスペシャル小冊子を配信。約1話分が無料＆スタッフおすすめコメントと共に読める期間限定の配信キャンペーン。

【小冊子ラインナップ】

黄助/伊達きよ/末広マチ「わんと鳴いたらキスして撫でて」

千野ち「バブらせて、もっと」

朔ヒロ「ルビーレッドを噛み砕く」

スズヒロ「となりの同期の恋愛事情」

□キャンペーンページ

モアリブレおみくじ2026 第1弾

開催期間：4月1日0時～4月15日23時59分

おすすめBL作品をおみくじ形式で占える。キャンペーンページに表示しているおみくじボタンの中から選んでタップすると、おすすめ作品が紹介され、対象作品が値引きや試し読み増量で読むことができる。第2弾も実施予定あり。

□キャンペーンページ

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