【その他の画像・動画等を元記事で観る】 KANA-BOONが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「シルエット」のパフォーマンス音源を収録した「シルエット New Go-Line ver. - From THE FIRST TAKE」を4月1日0時に配信リリースした。 ■バンドの代表曲を新体制でパフォーマンス KANA-BOONは、2025年12月24日に公開された『THE FIRST TAKE』第623回に登場。谷