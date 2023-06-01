KANA-BOON『THE FIRST TAKE』で披露した「シルエット」の一発撮りパフォーマンス音源を配信リリース

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KANA-BOONが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「シルエット」のパフォーマンス音源を収録した「シルエット New Go-Line ver. - From THE FIRST TAKE」を4月1日0時に配信リリースした。

■バンドの代表曲を新体制でパフォーマンス

KANA-BOONは、2025年12月24日に公開された『THE FIRST TAKE』第623回に登場。谷口鮪（Vo、Gu）、遠藤昌巳（Ba）に加え、新メンバーであるヨコイタカユキ（Gu）、関優梨子（Dr）の4人体制で「シルエット」をスペシャルバージョンで披露した。

2014年にリリースされ、SNSでのバイラルを発端に11年越しのリバイバルヒットとなった、KANA-BOONの代表曲「シルエット」。

『THE FIRST TAKE』バージョンの演奏終盤にはあらたな歌詞が追加されており、KANA-BOONの盟友でありバンド仲間である三原健司（フレデリック）、朝日＆もっさ（ネクライトーキー）、玉屋2060%（Wienners）、エンドウアンリ（Grape Kiki）、北澤ゆうほ（Q.I.S. / the peggies）も参加している。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「シルエット New Go-Line ver. - From THE FIRST TAKE」

■【画像】KANA-BOONのアーティスト写真

■【画像】配信開始の告知画像

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

KANA-BOON OFFICIAL SITE

https://www.kanaboon.jp