今季限りでのリバプール退団が発表されているエジプト代表FWモハメド・サラーに対し、パリSGやバイエルンがオファーを出しているようだ。1992年6月15日生まれの33歳は17-18シーズンにローマからリバプールに加入すると、在籍9年間で435試合255得点を記録。プレミアリーグやUEFAチャンピオンズリーグなど多くのタイトルをクラブにもたらした。しかし、今月24日に今季限りでの退団が正式に発表された。以前からサウジアラビ