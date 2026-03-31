【モデルプレス＝2026/03/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。【写真】「今日好き」出演美女、美脚際立つミニスカ×レースタイツコーデ◆おひなさま、バルーンスカート×レースタイツで脚線美