「今日好き」おひなさま（長浜広奈）バルーンスカート×レースタイツで脚線美見せ 甘辛MIXコーデ披露【超十代2026】
【モデルプレス＝2026/03/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」出演美女、美脚際立つミニスカ×レースタイツコーデ
長浜は、黒のパーカーにカーキのバルーンミニスカート、ルーズソックスにレースタイツを合わせた甘辛MIXなスタイリングを披露。美しいスタイルを見せ、堂々としたウォーキングをした。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。ひなは「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」に参加した。
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出演美女、美脚際立つミニスカ×レースタイツコーデ
◆おひなさま、バルーンスカート×レースタイツで脚線美披露
長浜は、黒のパーカーにカーキのバルーンミニスカート、ルーズソックスにレースタイツを合わせた甘辛MIXなスタイリングを披露。美しいスタイルを見せ、堂々としたウォーキングをした。
◆「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026」
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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