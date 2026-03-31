「日本ハム９−０ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）ロッテは日本ハム先発の細野晴希投手（２４）に無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を許し、２連敗となった。２戦連続完封負けで２０イニング連続無得点となった。序盤から細野の１５０キロの直球、切れ味鋭いスプリット、スライダーの前に苦しめられ、最後は藤原が見逃し三振に倒れて、屈辱の敗戦となった。ロッテは２４年６月７日の交流戦・広島戦で大瀬良大