モデルのアレクサンダーさんは3月31日、自身のInstagramを更新。「兄弟喧嘩中？」とつづり、子どもたちの動画を披露しました。【動画】アレクサンダーの子どもたちの姿「可愛い2人の動画です」アレクサンダーさんは「兄弟喧嘩中？可愛い2人の動画です」とつづり、1本の動画と1枚の写真を投稿。動画にはきょうだいがボールを取り合いながらじゃれ合ったり、ジュースを飲みながら言い合ったり、おもちゃで遊んだりする様子が収めら