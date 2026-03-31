USJのエクスプレスパスは高額であるため、本当に購入すべきか悩む人も多いでしょう。実は、待ち時間をどれだけ短縮できるかを「時間の価値」に置き換えることで、購入の判断がしやすくなります。 本記事では、エクスプレスパスの待ち時間短縮効果を時給換算で金銭的価値に置き換え、費用に見合うかを検証します。コストと満足度のバランスを考える参考にしてください。 USJのエクスプレスパスは時間の価値で判断する