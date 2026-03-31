【モデルプレス＝2026/03/31】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃6が3月31日に放送された。候補者のイメージチェンジした姿に注目が集まっている。【写真】「御上先生」出演美女が金髪に大胆イメチェン◆「御上先生」出演女優・Aoiがイメチェン＃6では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送