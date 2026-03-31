【WORLD SCOUT】「御上先生」出演美女が金髪に大胆イメチェン 最終審査での覚悟明かす「血を吐いて泥をすすりながら頑張りたい」
【モデルプレス＝2026/03/31】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃6が3月31日に放送された。候補者のイメージチェンジした姿に注目が集まっている。
【写真】「御上先生」出演美女が金髪に大胆イメチェン
＃6では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
今回の放送では、アメリカに向かう4人の様子や、初めての現地でのレッスンに奮闘する様子が放送された。最初にスタジオメンバーを驚かせたのは、Aoiのイメージチェンジした姿。これまで黒髪のボブスタイルが印象的だったが、今回の審査に合わせて金髪に大胆にヘアチェンジし、指原莉乃からは「雰囲気違う」「美しい！」と絶賛の声が上がり、LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）やILLIT（アイリット）のMOKA（モカ）も「髪の毛染めてる！」と驚いていた。
ヘアチェンジの理由について、Aoiは「今までずっと自分が黒髪だったので、このまま一緒の姿で行っちゃうとちょっとネガティブだった頃の気持ちを思い出しちゃうんじゃないかなと思って」と説明。「1回まっさらにしてこの1ヶ月は挑もうと思って、歌とダンスがそもそも未経験で逆にいうとここからつけてもらえるからみんなより習ったことを吸収できる」と未経験の強みを前向きに語り、「本当に血を吐いて泥をすすりながら頑張りたい。死ぬ気で、死ぬほど…いや1回死んできます、くらい頑張ります」と覚悟を語った。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバー・IROHA（イロハ）とMOKAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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◆「御上先生」出演女優・Aoiがイメチェン
＃6では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
ヘアチェンジの理由について、Aoiは「今までずっと自分が黒髪だったので、このまま一緒の姿で行っちゃうとちょっとネガティブだった頃の気持ちを思い出しちゃうんじゃないかなと思って」と説明。「1回まっさらにしてこの1ヶ月は挑もうと思って、歌とダンスがそもそも未経験で逆にいうとここからつけてもらえるからみんなより習ったことを吸収できる」と未経験の強みを前向きに語り、「本当に血を吐いて泥をすすりながら頑張りたい。死ぬ気で、死ぬほど…いや1回死んできます、くらい頑張ります」と覚悟を語った。
「御上先生」出演女優、黒髪→金髪イメチェンの理由— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 31, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバー・IROHA（イロハ）とMOKAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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