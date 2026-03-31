アカウント名「April」さんが28日、中国のソーシャルコマースプラットフォーム「小紅書」に「湖北省武漢市のホテルは全て満室？こんな盛況見たことない！」と書き込むと、「同感」というメッセージがわずか1日で700件以上寄せられた。湖北日報が伝えた。この「うれしい悩み」は、花見シーズンになると活況を呈する武漢市の文化観光市場をリアルに描写している。25日から武漢の桜は見頃を迎えている。街中や公園、湖畔などは花見客