新型「ながーーーいクルマ」まもなく発表!?2026年3月31日、自動車メーカー「ヒョンデ」の公式X（旧Twitter）アカウントに投稿された1枚のティザー画像が、クルマ好きの間で波紋を呼んでいます。真っ暗な背景のなかに、車両のサイドシルエットだけが白く浮かび上がっているその画像。【画像】超カッコイイ！ これが新型「ながーーーいクルマ」!? です！（71枚）しかし、ひと目見て誰もが強烈な違和感を覚えるでしょう。なぜ