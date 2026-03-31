モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。2026年3月25日（水）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「『再エネ賦課金』引き上げで年間2万円超え…その背景とイラン情勢が電気料金に与える影響」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。（※