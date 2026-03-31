音楽グループ・サカナクションの山口一郎（45）が3月27日、YouTubeを更新。27日に開催された広島カープ-中日ドラゴンズの開幕戦についてコメントした。 【画像】稲村亜美、誕生日にデコルテ映えるキャミ姿披露自然体な節目の1枚に「サービスショットやなぁ」 「サカナクション山口一郎の今夜も雑談中。2026.3.27」と題したライブ配信では、7分25秒ごろから「おいドラゴンズふざけんじゃねえよ！」と叫び