オリックス戦で放った■西武 ー オリックス（31日・ベルーナドーム）西武のドラフト1位ルーキー、小島大河捕手（明大）が31日、本拠地でのオリックス戦でプロ1号となる右越え2ランを放った。開幕4戦目でチーム初本塁打となった。1-2と1点を勝ち越された直後の4回だった。カウント2-2から高島泰都投手が投じた148キロのインコースへのツーシームを強振した。鋭い打球は右翼ピール際へ飛び込んだ。ホーム開幕戦で放ったプロ1号