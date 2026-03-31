―食卓を彩る自社製品から食事券やレジャーまで、丁寧なチェックで“実利”をとれ― イランを巡る中東情勢に不透明感が晴れないなか、株式市場の先行きも見通しにくい状況が続いている。中東情勢が更に悪化し、経済への影響も長期化するとの警戒から、前週末の米国株式市場ではNYダウが2025年8月以来の安値をつけ、週明け3月30日の東京市場も日経平均株価が一時前週末比2800円強の下落となった。 31日は